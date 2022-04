75 Mio. Euro! Liverpool angelt nach Bayern-Schreck

Arnaut Danjuma in aller Munde! Am Mittwochabend schoss der Linksaußen den FC Villarreal zum sensationellen 1:0-Sieg über den FC Bayern München in der Champions League. Außerdem steht er bereits auf den Wunschzetteln zahlreicher Topklubs - unter anderem beim FC Liverpool. Kostenpunkt: 75 Millionen Euro!