Bewaffneter Raubüberfall auf eine Tankstelle

Bei seiner Einvernahme zeigt sich der 19-Jährige geständig. Als Motiv gab er Alkohol- bzw. Drogensucht sowie chronische Geldprobleme an. Der wegen Suchtmittel-Delikten bereits polizeilich bekannte 19-Jährige wird über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Er befindet sich bis auf weiteres in Haft.