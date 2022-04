Tankstellen-Überfall in Graz: Angestellte verletzt

Brutaler Raubüberfall auf eine Tankstelle in Graz: Am Freitag in den frühen Morgenstunden überfiel ein unbekannter Täter eine Tankstelle am Eggenberger Gürtel. Es kam zu einer Rangelei mit der Verkäuferin, die 50-Jährige wurde dabei verletzt, vermutlich durch ein Messer. Der Täter erbeutete Bargeld und ist flüchtig. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.