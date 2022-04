Blechpolizist „Vinzenz“ wurde nachts abmontiert

Bislang unbekannte Täter stahlen in der Nacht zum 4. April 2022 von einem Grundstück in der Schlosstraße in Steinhaus einen aufgestellten Blechpolizisten „Vinzenz“, welcher dort bis zu diesem Zeitpunkt seit etwa zwei Jahren unermüdlich bei jeder Witterung für eine sichere Überquerung der Schüler auf dem Schutzweg zur dortigen Schule gesorgt hatte.