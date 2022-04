Ragger befragt Zadić zu den Bezirksgerichten

Hat es bereits konkrete Gespräche gegeben?

Ragger stellt in dieser Sache im Parlament eine umfassende Anfrage an Justizministerin Alma Zadić. Der freiheitliche Nationalratsabgeordnete will unter anderem wissen, ob es bereits konkrete Gespräche gegeben hat und wie die weitere Zukunft der Bezirksgerichte in Ferlach, Bad Eisenkappel und Bleiburg aussieht.