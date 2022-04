„Kärntens Bezirksgerichte müssen erhalten bleiben“

Bereits 2012 hätten in Kärnten von elf Bezirksgerichten sechs geschlossen werden sollen, um die Gerichtsbarkeit effizienter zu gestalten. Aus den Sparplänen ist nie etwas geworden – noch immer gibt es Gerichte in Klagenfurt, Villach, Spittal, Hermagor, Wolfsberg, St. Veit, Feldkirchen Völkermarkt sowie in Ferlach, Bad Eisenkappel und Bleiburg. Diese drei standen auch 2019 im Visier des Justizministeriums; jetzt gab es erneut Gespräche mit Slowenenvertretern, wie der „Krone“ auch bestätigt wurde.