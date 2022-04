„Kollektiver Westen“ als Planer des Nazismus in der Ukraine

Der „kollektive Westen“ sei dabei als Planer, Quelle und Sponsor des Nazismus in der Ukraine aufgetreten, die Anhänger des Nationalistenführers Stepan Bandera (1909-1959) im Westen der Ukraine hätten lediglich als eines der Werkzeuge in diesem Prozess fungiert, erläuterte Sergejzew in dem Text vom Sonntag. Freilich müssten die führenden Bandera-Anhänger liquidiert werden, da ihre Umerziehung unmöglich sei. Eine „Debanderisierung“ reiche aber nicht, eine „Denazifizierung“ bedeute unausweichlich auch eine „Deeuropäisierung“.