Gräuel in Butscha: „Ich denke, das war angeordnet“

Macht es einen Unterschied, dass hier zwei reguläre Armeen involviert sind? Und keine Guerilla- oder Terrorbanden?

Das macht tatsächlich einen Unterschied. Jeder Offizier weiß, was Kriegsverbrechen sind. Wer in diesem Konflikt so etwas veranlasst, ist im internationalen Völkerrecht geschult und tut dies mit Kalkül.