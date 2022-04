Langenzersdorf: Tempo 80 auf der Autobahn?

Gutachten liegt Gemeinde noch nicht vor

Eine erste Reaktion lässt vor Ort Gutes erahnen, allerdings liegt das Gutachten der Gemeinde offenbar noch nicht vor. „Wir hoffen nur, dass in dem Schriftstück nun alles angeführt ist, was wir für eine rasche Umsetzung brauchen“, so Kolfelner. Sie will vonseiten der Gemeinde aber weiterhin Druck auf das Land machen.