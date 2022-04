Neue Nummer eins hat 40 Minuten lang geweint

Die Polin Iga Swiatek hat am Montag anlässlich der Übernahme der Führung in der Tennis-Weltrangliste angegeben, dass sie knapp zwei Wochen davor über den da bekanntgegebenen Rücktritt von Ashleigh Barty zunächst einmal 40 Minuten lang geweint habe. Die Australierin hatte sich zum Ende ihrer Laufbahn im Alter von nur 25 Jahren entschieden, am Montag verschwand ihr Name aus dem Ranking. „Ich war total überrascht, dass das passiert ist“, sagte Swiatek im BBC-Interview.