Eriksen: „Märchen geht weiter“, Chelsea düpiert

„Er ist ein Top-Spieler“

„Jedes Team hat elf Spieler, aber manchmal braucht man Schlüsselspieler, um den Rest zu heben“, sagte Frank. „Ich wusste nicht, dass er so schnell wieder auf dieses Niveau zurückkehren würde, aber er ist ein Top-Spieler und bringt so viel in das Team ein, was seine Fähigkeiten angeht“, schwärmte der Coach.