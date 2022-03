Als Kapitän? Eriksen wird Startelf-Comeback geben

Bei der Rückkehr an den Ort seines Zusammenbruchs bei der Fußball-EM im vergangenen Jahr wird Christian Eriksen von Beginn an einlaufen. Beim Testspiel der dänischen Nationalmannschaft gegen Serbien wird der 30-Jährige am Dienstag im Kopenhagener Parken-Stadion in der Startelf stehen, wie Nationaltrainer Kasper Hjulmand am Sonntag ankündigte. Ob der 110-fache Nationalspieler dabei Kapitän sein wird, müsse man sehen, sagte Hjulmand.