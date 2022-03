„Gänsehaut“ bei Christian Eriksens Traum-Comeback

287 Tage nach seinem Herzstillstand bei der Fußball-EM ist Christian Eriksen in seiner alten Heimat Amsterdam ein wunderbares Comeback gelungen. Er fühle sich „wieder wie ein Fußballer“, sagte der 30-jährige Däne nach seinem Tor beim 2:4 im Test in den Niederlanden. „Als wäre ich nie weggewesen.“ Dabei hatte Eriksen erst vor einem Monat sein Pflichtspiel-Comeback gegeben. Der Mittelfeldspieler ist inzwischen bei Brentford in der englischen Premier League angestellt.