Nächster Akt: Asbest-Krimi wird zum Gerichtsfall

Doch nicht nur unter der Grasnarbe in Pernegg, wo Tausende Tonnen an asbestverseuchtem Tunnel-Aushubmaterial lagern, brodelt es. Auch hinter den Kulissen geht’s rund. So werden sich Asfinag und das Bauunternehmen Tieber aus Peggau bald wieder vor Gericht treffen - und zwar bei einem zweiten Prozess, diesmal am Handelsgericht in Wien. „Wir werden den für meinen Klienten entstandenen Schaden von der Asfinag einfordern“, stellt der renommierte Grazer Anwalt Georg Eisenberger klar.