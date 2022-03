Neben der Schnellstraße tickt die Asbest-Bombe

„Gestein ist ident mit jenem, das in dieser Gegend in der Natur vorkommt“

Beim Autobahnbetreiber Asfinag kann man die Aufregung nicht verstehen: „Es handelt sich bei dem auf der Deponie Tieber abgelagerten Material um nichts anderes als um das Tunnel-Ausbruchsmaterial des benachbarten Berges. Das heißt, das Gestein ist ident mit jenem, das in dieser Gegend in der Natur vorkommt“, teilte ein Unternehmenssprecher mit.