GECKO: Höhepunkt in Spitälern bald überschritten

Leichte Entspannung in manchen Bundesländern

Eine gänzliche Entwarnung stellt dies jedoch noch nicht dar: Nach wie vor ist die Situation in den Krankenhäusern „sehr angespannt“, wie aus dem Bericht hervorgeht. Vor allem aufgrund der vielen Personalausfälle mussten schließlich auch zahlreiche Operationen verschoben, Stationen und Operationssäle gesperrt werden. Das Personal sei „zum Teil sehr erschöpft“. Dennoch gibt es auch hier einen Hoffnungsschimmer: In einigen Bundesländern sei bereits wieder eine leichte Entspannung festzustellen.