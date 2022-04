Guter Schutz bei Kindern nach zwei Teilimpfungen

Die COVID-19-Impfung unter Verwendung der mRNA-Vakzine von Biontech/Pfizer schützt Kinder und Jugendliche mit zwei Teilimpfungen gut. Das gilt auch für die Omikron-Variante. US-Wissenschaftler haben das jetzt in einer von staatlichen Stellen unterstützten Studie mit Daten bis 17. Februar dieses Jahres - somit auch für die Omikron-Variante von SARS-CoV-2 - belegen können, berichten sie im New England Journal of Medicine.