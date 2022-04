Ukraine-Großdemo und Stau am Sonntag Wiens City

Großdemonstration am Sonntag: Unter dem Motto „Aktuelle Situation in der Ukraine“ werden in der Wiener Innenstadt bis zu 10.000 Teilnehmer erwartet. Sie versammeln sich am Heldenplatz und ziehen ab ca. 17 Uhr über die Ringstraße zum Franz-Josefs-Kai, weiter über den Ring und schließlich über das Burgtor zurück zum Heldenplatz.