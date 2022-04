Comeback des Meisters? Selbst der Papa rätselte!

Wann ist ein Aprilscherz gelungen? Wahrscheinlich dann, wenn neben ehemalige Weggefährten, Trainern und „Experten“ sogar der eigene Vater ins Zweifeln gerät. So geschehen rund um unsere Story, die am 1. April erschien, in der „Krone Vorarlberg“-Kolumnist und Riesentorlauf-Staatsmeister 2021, Magnus Walch, inspiriert von Johannes Strolz‘ Erfolgen, sagt: „Ich bin zurück!“