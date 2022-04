Ein Jahr Haft für Holocaustleugnerin Haverbeck

Saß bereits zweieinhalb Jahre in Haft

In dem Mitte März begonnen Berufungsprozess wurden mehrere Zeugen gehört sowie Videos abgespielt, welche die beiden Sachverhalte, für die Haverbeck verurteilt wurde, zeigten. Sie war auch andernorts in Deutschland bereits verurteilt worden und saß zwischen 2018 und 2020 zweieinhalb Jahre lang in Bielefeld in Haft. Zuvor hatte das Bundesverfassungsgericht eine Verfassungsbeschwerde abgewiesen.