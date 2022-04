Der Revierkampf kennt diesmal (k)einen Favoriten

Nicht in puncto Größe, dafür bezüglich der für den Steuerzahler entstandenen Kosten: So hatte das Land OÖ zur 2016 erfolgten Adaptierung des Stadionrasens auf Bundesliga-Level eine Million Euro zugeschossen. Am Ende 89,7 % der Gesamtkosten übernommen. Was der LRH „sehr hoch“ nennt. Auch wenn sich auf dem Grün heute LASK und Ried teuer verkaufen wollen