Taxi und Bluthandel: Fahrer als moderner Mephisto

Mephisto verkauft seine Seele an den Teufel und besiegelt den Pakt mit einem Blutstropfen. „Blut ist ein ganz besonderer Saft“, spricht er zu Faust. Die allumfassende Bedeutung des roten Lebenssaftes hat der große Dichter Johann Wolfgang von Goethe schon im 18. Jahrhundert erkannt. In der Gegenwart hat Mehmet damit zu tun. Er fährt mich gerade für eine Dienstfahrt von der Muthgasse in die Theresianumgasse und offenbart mir im amikalen Gespräch Überraschendes. Im Taxi sitze der sympathische Mittdreißiger nur, weil die Pharmafirma, in der er gerade arbeitet, wegen eines Shutdowns temporär geschlossen hat. Der Betrieb wird vergrößert und muss die Arbeit deshalb aussetzen. „Ein paar Wochen haben wir noch zu, dann geht es wieder weiter.“ Der Spagat zwischen Taxi und Pharmaindustrie ist in der Tat ein seltener und großer.