Zahl der Verkehrstoten stark gestiegen

Reduktion bis 2030 geplant

Das aktuelle Ziel sieht eine Reduktion bis 2030 auf weniger als 195 Todesopfer im Straßenverkehr vor (minus 50 Prozent gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2020). „Österreich ist gut beraten, sich an den verkehrssichersten Staaten Europas ein Vorbild zu nehmen und wirksame Maßnahmen auch hierzulande umzusetzen“, betonte der VCÖ. So hätten die sichersten Staaten niedrigere Tempolimits. Großen Aufholbedarf gebe es in Österreich bei der Rad-Infrastruktur.