20 Jahre Haft für zwei Bauchstiche in Innsbruck

„Wir waren eigentlich gut befreundet“, behauptete der Angeklagte (25) am Innsbrucker Landesgericht. Doch die beiden Somalier, die schon gemeinsam hinter Gittern saßen und sich immer wieder in der Notschlafstelle im Osten von Innsbruck trafen, gerieten sich - im Beisein von zwei Saufkumpanen - an einem spätsommerlichen Septembertag ordentlich in die Haare.