Fingerabdruck entlarvt flüchtigen Messerangreifer

Begleiter bestätigte Attacke

Bei seiner Einvernahme gab das Opfer folglich an, dass es von zwei Bekannten, ebenfalls Somalier (24 und 35 Jahre), zu einem Parkplatz gelockt, geschlagen und vom 24-Jährigen niedergestochen worden sei. Der 35-Jährige konnte im Zuge einer Fahndung am 8. September ausgeforscht und festgenommen werden. „Er bestreitet, selbst an der Tat beteiligt gewesen zu sein“, so die Ermittler damals. Er habe jedoch bestätigt, dass der 24-Jährige dem Opfer den Messerstich versetzt hatte.