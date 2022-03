Miba meldet 600 Mitarbeiter zur Kurzarbeit an

Nun muss auch die Miba zu dieser Maßnahme greifen: Das von F. Peter Mitterbauer geführte Familienunternehmen beantragt per 1. April für 600 Mitarbeiter der Miba Sinter Austria in Vorchdorf Kurzarbeit. Insgesamt beschäftigt die Miba allein in Oberösterreich 2500 Mitarbeiter. Weil die anderen Standorte aber nicht für die Autoindustrie tätig sind, sind die auch nicht von den aktuellen Lieferschwierigkeiten in der Fahrzeug-Industrie betroffen.