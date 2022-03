Unbekannter Motorradfahrer attackierte Bergwächter

Dem Bergwächter sind am Dienstag gleich mehrere in der freien Landschaft abgestellte Fahrzeuge aufgefallen - was laut Naturschutzgesetz verboten ist. „Der Kollege machte die anwesenden Personen auf das Vergehen aufmerksam, als plötzlich ein Mann aufsprang und den Bergwächter angriff und beschimpfte“, schildert Peter Cech, der Einsatzleiter der für diesen Drauabschnitt zuständigen Bergwacht Keutschach.