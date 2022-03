Umleitung verursacht Verkehrschaos im Gailtal

Dienstag, 20.30 Uhr: Zahlreiche Autolenker und Lkw-Fahrer bremsen in Förolach vor der übergroßen Hinweistafel ab und rätseln, was ihnen die zuständige Behörde damit sagen will. Denn der Straßenverlauf, aber auch alle Orte darauf, sind seitenverkehrt dargestellt. Von einer Sperre oder Verkehrshindernissen ist dort nichts zu sehen.