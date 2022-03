Griechin hat womöglich drei eigene Kinder getötet

In Griechenland ist Haftbefehl gegen eine 33-Jährige erlassen worden, die ihre neunjährige Tochter getötet haben soll. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde die mutmaßliche Täterin festgenommen, die im Verdacht steht, am 29. Jänner ihre Tochter vergiftet zu haben.