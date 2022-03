Musik ist „Abtauchen in eine andere Welt“

Neben Konzerten im Großen Festspielhaus, der Universitätsaula oder im Großen Saal des Mozarteums wird es im Sommer auch an unüblichen Orten zu klassischen Auftritten kommen. Allein im Gasteintal plant die Philharmonie unter der Leitung Fuchs’ Konzerte in der Natur und auf Almen. „Die Musik ist für mich ein Abtauchen in eine andere Welt“, so die Chefdirigentin. Bereits im nächsten Jahr feiert die Philharmonie ihr 25-jähriges Bestehen.