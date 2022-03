„Es kommen andere Flüchtlinge als 2015“

Sich über ukrainische Autos ärgern? „Es gibt kaum Widerlicheres“

Dank verspürt auch der Organisator der Solidaritätsveransaltung am Heldenplatz vom vergangenen Wochenende mit rund 100.000 Besuchern. Stimmen, die eine Massenveranstaltung in Zeiten von Corona kritisch sehen, nehme er jedenfalls ernst: „Wir haben versucht, einen guten Kompromiss zu finden“. Für Menschen, die das kostenlose Parken für Ukrainer in Wien nicht gut heißen oder sich über die Autos der Flüchtenden echauffieren, findet er aber kein Verständnis: „Es gibt kaum Widerlicheres. Da muss jedem gesund empfindenden Menschen das Gespiebene aufsteigen!“.