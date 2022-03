50 Passagiere der ÖBB in Frankreich gestrandet

Die Ursache für den Fehler war offenbar eine Fehlinformation, die zuvor an die Fahrgäste elektronisch übermittelt wurde. In der Nachricht stand, dass der Zug später abfahren würde als ursprünglich geplant. Dass diese Information falsch war, merkten die Passagiere erst, als der Zug doch zur ursprünglichen Zeit abgefahren war und sie am Bahnhof festsaßen. Der ÖBB-Nachtzug hätte die Passagiere von Paris über Salzburg nach Wien fahren sollen.