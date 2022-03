Lange Nacht der Traumberufe in Klagenfurt

2017 feierte die Lange Nacht der Bewerbung in der WKO Steiermark Premiere. In Kärnten geht nun die 17. lange Bewerbungsnacht über die Bühne. Bewerber und Unternehmen erfreuen sich gleichermaßen an der zukunftsweisenden Veranstaltung, welche dafür bekannt ist, den Bewerbungsprozess erheblich zu verkürzen. Und so blickt Jobkupplerin Pfob stolz auf rund fast 12.000 Bewerbungsgespräche in den letzten Jahren zurück - Tendenz steigend.