Salzachbrücke: Skurrile Einbahnregel aufgehoben

„Das ist eine großartige Neuigkeit für mehrere Tausend österreichische Pendler“, strahlte Hannes Preishuber nach der Verhandlung am Dienstag am Verwaltungsgericht München. Er hat gegen die Einbahnregel auf der Brücke zwischen Burghausen und Hochburg-Ach geklagt. „Und auf allen Linien gewonnen“, so der Innviertler, der in Bayern berufstätig ist.