Innviertler klagt bayrische Grenzstadt Burghausen

Kampf gegen Windmühlen

„Im Zuge meiner Recherche habe ich herausgefunden, dass die Anordnung von Beschränkungen und Verboten des fließenden Verkehrs in Deutschland unter anderem eine Gefahrenlage voraussetzt“, so Preishuber. Laut ihm wäre diese auf der Alten Brücke so nicht gegeben. Was auch per Statistikportal – auf die letzten fünf Jahre bezogen – belegbar sei. Für seinen Kampf gegen Windmühlen hat der Innviertler „Don Quijote“ auch einen Spendenaufruf gemacht, um Gerichtskosten zu decken. „Sollten wir Erfolg haben, wird das Geld in ein zünftiges Brückenfest investiert“, verspricht er.