Grazer Bibliothek verbannt steirischen NS-Dichter

Um letzteren umstrittenen Schriftsteller gibt es jetzt neuerliche Aufregung in der Murmetropole. In der Stadtbibliothek, die in sieben Zweigstellen 300.000 Bücher anbietet, nimmt man nun offenbar einen „Frühjahrs-Kehraus“ vor - im Zentrum steht der weststeirische Dichterarzt. So gibt es interne Anweisungen, dass die Werke von Hans Kloepfer nicht mehr entlehnt werden dürfen!