Erster Deutschkurs für Flüchtlinge gestartet

Großes Interesse an Kursen

Am Dienstag startete der erste Kurs am WIFI. Derzeit sind rund 50 Teilnehmer auf drei Gruppen aufgeteilt. „Die Trainer versuchen, die Grundbegriffe des täglichen Lebens auf Deutsch zu lehren und so den Menschen das Leben wenigsten ein bisschen zu erleichtern“, so Institutsleiter Harald Schermann. Falls Bedarf besteht könne man auch Kinder-Gruppen einrichten. Eisenstadt hilft ebenfalls. Kursteilnehmer fahren mit dem Stadtbus kostenlos zum WIFI.