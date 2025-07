Agri-Photovoltaik für Parndorf und Gattendorf

Ebenfalls im Bau befindet sich die Anlage in Gattendorf. Hier sind es 36 MWp Leistung. Hier werden innovative Tracker eingebaut, die dem Sonnenverlauf folgen. So kann gleichmäßig Sonnenenergie produziert werden. Sowohl in Parndorf als auch in Gattendorf wird geplant, die Fläche weiterhin mit regional üblichen Fruchtfolgen zu bewirtschaften. „So entsteht eine doppelte Wertschöpfung, sowohl für die Region, als auch für das Klima“, so Geschäftsführer Lukas Püspök. Beide Anlagen sollen Ende des Jahres ans Netz gehen. Ein weiteres Großprojekt: Ab September soll in Mönchhof der Baustart für zwei weitere Agri-PV Anlagen mit einer Gesamtleistung von knapp 100 MWp erfolgen.