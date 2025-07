„Es macht echt Spaß, die KI zum Narren zu halten!“

Nein, mit Feng Shui, der räumlichen Harmonielehre aus dem alten China, hat der Verein „HennSchui“ in Henndorf nichts zu tun. Wohlbefinden fördert er trotzdem. Schließlich steht der Verein, der sich ursprünglich aus Eltern formierte, um die alte Volksschule zu erhalten, für launige Unterhaltung. Seit drei Jahren findet nämlich immer am letzten Juli-Wochenende am Dorfplatz der 491 Einwohner zählenden Gemeinde das Kabarett- und Musikfestival „HennSchui – Kultur trifft Dorf“ statt, das auch Besucher aus Wien, Niederösterreich und der Steiermark ins Südburgenland lockt. Heimische Humoristen wie Andreas Vitásek, Viktor Gernot, Gerry Seidl oder Lydia Prenner-Kasper – sie alle standen bereits auf der Freilichtbühne.