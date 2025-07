Mann mit 4,3 Promille auf Scooter unterwegs

Autofahrer entdeckte Verletzten

Aufgefallen war der 44-Jährige einem Autofahrer, der am Dienstag gegen 22.30 Uhr bei Weiden am See unterwegs war. Der Lenker sah, dass auf dem neben der Fahrbahn befindlichen Radweg offenbar ein Scooterfahrer gestürzt war und am Boden lag. Der Fahrzeuglenker blieb daraufhin stehen und verständigte umgehend die Einsatzkräfte. Er begab sich zu dem Verletzten und kümmerte sich bis zum Eintreffen der Rettung um diesen.