Aggressives Ehepaar attackiert Polizeibeamten

Ehefrau entschuldigt sich bei Polizei

Die Festnahme des Ehemannes dürfte die Frau in Rage gebracht haben, sodass sie plötzlich auf die Beamten eintrat. Das Paar wurde aufgrund von aggressivem Verhalten festgenommen. In der Einvernahme habe die 29-Jährige dann angegeben, dass es ihr „leid tut“, so Dittrich. Warum der Mann so ausgerastet ist, stand vorerst nicht fest. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.