Jada Pinkett Smith: Kontrollverlust schmerzt sehr

Ich kann die Tage nicht zählen, an denen ich beim Blick in den Spiegel bitterlich geweint habe. An denen ich schluchzend auf dem Boden gesessen bin, büschelweise Haare in meiner Hand. Die Angst vor jedem Windstoß, der sichtbar machen könnte, was ich monatelang zu verstecken versuchte: Mir fehlte ein Drittel meiner Haare. Gebetsmühlenartig wirft man sich selbst vor: Es sind ja nur Haare. Doch der Verlust von Haaren ist mehr als nur das. Es war mehr als der Verlust meiner Weiblichkeit. Es war ein Kontrollverlust.