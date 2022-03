Verbalwatschen für Will Smith nach Oscar-Ohrfeige

„Toxischer Blödsinn“

Eine Aussage, die US-Sängerin und Schauspielerin Mandy Moore als „wahrlich toxischen Blödsinn“ bezeichnete. Sie hoffe nur, so Moore in einer Instagram-Story, dass sich kein Kind dieses Verhalten zum Vorbild nehme. Moore steht damit nicht alleine da, auch von zahlreichen anderen Prominenten hagelte es Kritik an der Will-Watsche. „Wir sollten niemals an einen Punkt gelangen, bei dem wir sitzen und zusehen, wie ein Filmstar jemanden im Fernsehen schlägt, und dann einen Moment später Standing Ovations erhält, während er über Liebe spricht“, twitterte etwa Maria Shriver, Ex-Frau von Arnold Schwarzenegger. Liebe sei nicht gewalttätig und auch nicht das, was auf der Oscar-Bühne gezeigt worden sei, ergänzte sie.