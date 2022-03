Babyboom am Affenberg und in Adlerarena Landskron

Makaken, Greifvögel und Eulen begeistern jedes Jahr aufs Neue in Landskron in Kärnten. Das Tierparadies Affenberg öffnet am Freitag, 1. April, wieder seine Pforten. Nirgendwo sonst kann man mittlerweile 170 Makaken wie in freier Wildbahn erleben! Und die Falkner der Adlerarena Burg Landskron begeistern ein paar Wochen später wieder mit atemberaubenden Flugshows mit Greifvögeln und Eulen.