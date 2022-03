ÖFB-U17-Frauen gewinnen zweite EM-Quali-Partie

Österreichs weibliches U17-Fußball-Nationalteam ist nur noch einen Schritt von einem Ticket für die EM-Endrunde in Bosnien-Herzegowina entfernt. Die Truppe von Teamchef Patrick Haidbauer fertigte Gastgeber Kosovo am Samstag in Pristina mit 6:0 (3:0) ab und fuhr den zweiten klaren Quali-Erfolg nach dem Auftakt-4:0 gegen Slowenien ein. Dank des besseren Torverhältnisses gegenüber dem punktgleichen Verfolger Deutschland (2:1 gegen Slowenien) führt die ÖFB-Auswahl die Tabelle an.