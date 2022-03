Knapp 1000 Kinder aus Ukraine in unseren Schulen

„Krone“-Lokalaugenschein in der Schule

So wie am Gymnasium Purkersdorf: Dort helfen Lena Kutsyk und Iryna Skevchenko beim Unterricht mit. Kutsyk arbeitete als Deutschlehrerin in Kiew und floh mit ihrem Kind, Skevchenko spricht Russisch, Ukrainisch und Englisch. Allein in diesem Gymnasium werden derzeit 16 ukrainische Kinder integriert. Demnächst kommen weitere dazu. „Ich bin stolz darauf, wie engagiert die gesamte Schulgemeinschaft ist“, betont Direktorin Irene Ille beim „Krone“-Lokalaugenschein.