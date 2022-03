Wichtiger Schritt für Strolz-Sanierung

Die finanzielle Lage des noblen Modehauses in Lech am Arlberg sorgte bereits im Jahr 2020 für reichlich Schlagzeilen. Von Schulden in zweistelliger Millionenhöhe war da die Rede. Das Unternehmen legte schließlich einen Sanierungsplan vor - mit einer Quote von 50 Prozent. Mehrere Gläubiger haben schließlich Rekurse gegen die Annahme des Sanierungsplans eingebracht. Als Folge daraus entschied das Oberlandesgericht bezüglich des Sanierungsplans negativ. Dagegen brachte im Juli 2021 wiederum die Strolz GmbH einen Revisionsrekurs ein.