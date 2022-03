19-Jähriger verkaufte Drogen an Minderjährige

Im Zuge von Ermittlungen der Polizeiinspektion Gmunden konnte ein 19-jähriger Drogendealer ausgeforscht werden. Dieser steht im Verdacht, dass er insgesamt ca. 100 Gramm Cannabiskraut im Raum Gmunden und Altmünster an diverse Abnehmer gewinnbringend weiterverkauft habe. Unter den Abnehmern befanden sich auch einige Minderjährige. Die Drogenübergaben fanden an öffentlichen Orten in Gmunden statt.