Zellweger verdankt neue Liebe Brad Pitt und Engel

Zellweger hatte um ihre langjährige Sprecherin und Managerin Nanci Ryder getrauert, als sie im Fernsehen die Reality Show „Celebrity IOU“ sah. In der revanchieren sich Promis bei wichtigen Menschen in ihrem Leben, indem sie ihnen eine besondere Freude machen. In der Show, die Zellweger schaute, hatte Brad Pitt die Renovierung der Garage seiner langjährigen Makeup-Künstlerin organisiert.