Die irre Verwandlung von Superstar Renee Zellweger

Renee Zellweger gehört zu den ganz Dünnen in Hollywood. Für ihre legendären „Bridget Jones“-Einsätze hat sich die Texanerin deshalb immer wieder bis zu 25 Kilogramm raufgefuttert und dann wieder abgenommen. Für ihre neueste Rolle in der Kriminal-Serie „The Thing About Pam“ nach echten Begebenheiten, wollte sie sich die Tortur nicht mehr antun und so wurde sie mithilfe von Fett-Prothesen am Körper und im Gesicht um einiges fülliger gemacht. Schon die ersten Fotos von den Dreharbeiten im Vorjahr hatten für Aufsehen gesorgt.